Курганские власти озвучили сумму затрат на установку колонок с подогревом

В Кургане на замену первой партии водоразборных колонок будет потрачено 9,2 млн рублей. Это собственные средства «Курганводоканала». Работы проводит ресурсоснабжающая компания АО «Водный союз».

Как уточнили 14 октября в пресс-службе правительства Курганской области, до конца 2021 года в Кургане заменят 50 водоразборных колонок на подогреваемые антивандальные установки. Зимой в сильные морозы, напомним, в разных частях Кургана перемерзали колонки и горожане, у кого нет водопровода, оставались без воды. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жители микрорайонов Рябково, Восточный и Западный.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время объезда Кургана осмотрел первую новую колонку, которую заменили на ул. Комиссаров,57. Мэр областной столицы Елена Ситникова пояснила Шумкову, что первым делом колонки меняют там, где живёт наибольшее число людей и где установки часто выходили строя.

Напомним, задание заменить перемерзающие колонки зимой 2021 года дал Вадим Шумков. Всего в Кургане 309 водоразборных колонок. В зависимости от того, как новые подогреваемые установки перезимуют, будут ли они бесперебойно работать, будет принято решение по дальнейшей замене объектов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.10.21

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