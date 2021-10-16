Курганская область несколько дней подряд бьет антирекорды по коронавирусу

В Курганской области суточная заболеваемость коронавирусом к концу недели продолжает бить антирекорды. На 16 октября выявлено 177 новых случаев COVID-19. За вчерашний день было 175 вновь заболевших. Такого количество инфицированных за сутки не фиксировалось с начала пандемии.

По данным оперативного штаба, в Кургане выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции, остальные диагнозы подтвердились в Шадринске, Далматовском, Кетовском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах.

Общее число заболевших с начала пандемии – более 36 тысяч человек.

С 13 октября в регионе введена обязательная вакцинация для работников сферы обслуживания. С 18 октября будут усилены ограничительные меры. В том числе, на обязательную самоизоляцию должны уйти пенсионеры. По рекомендации областного департамента образования в школах Зауралья будут продлены осенние каникулы: с 25 октября по 6 ноября.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.10.21

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