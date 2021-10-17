В Кургане виновник пьяного ДТП, в котором погиб 18-летний юноша, сам скончался в реанимации

Водитель иномарки Hyundai Santa Fe, по вине которого 12 октября в ДТП погиб 18-летний юноша, сам скончался в больнице. Об этом 17 октября сообщили в УМВД по Курганской области. В силовом ведомстве ранее уточнили, что 40-летний мужчина находился в реанимации. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

«Новый День» сообщал подробности резонансного ДТП. Вечером 12 октября на ул. Дзержинского водитель иномарки Hyundai вылетел на встречную полосу. От лобового столкновения в груду железа превратился автомобиль ВАЗ, за рулем которого был 18-летний юноша. В машине с ним находилась 17-летняя девушка. Молодых людей на реанимобиле с места ДТП доставили в больницу. Спасти 18-летнего водители не удалось, он скончался. Девушка продолжает лечение.

В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное ст. 264 УК РФ. Как уточняли ГИБДД Курганской области, мужчина в момент аварии был сильно пьян.

Курган, Дарья Котова

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