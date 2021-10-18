«И в кафе не пустим»: в Курганской области с сегодняшнего дня QR-код стал обязательным

В Курганской области с 18 октября, как и анонсировалось ранее, усиливаются меры безопасности. Из-за роста заболеваемости коронавирусом с сегодняшнего дня вход в любое общественное заведение возможен только при наличии QR-кода либо ПЦР-теста.

Фильтры безопасности действуют при посещении торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания, гостиниц, санаториев, объектов сферы культуры и спорта.

«Мы уже с утра сегодня работаем по новым правилам. Кофе на вынос – пожалуйста. Остаться в зале – только при наличии QR-кода. Многие наши посетители сразу разворачиваются и уходят. Пока просим показать код только на телефоне, не сканируем. Но нет кода – в кафе не пустим», – рассказал «НД» в первый день ввода ограничений бариста одного из кафе в Кургане. Жители города в социальных сетях сообщают, что в торговых центрах на входе охранники сегодня также просят показать на телефоне QR-код.

Ранее оперативный штаб объяснял, как будет действовать усиленный фильтр. В общественные заведения, включая точки общепита, пускают при наличии электронного QR-кода либо справки на бумажном носителе, подтверждающих наличие прививки от коронавируса. Также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не должен превышать 72 часа. Можно также использовать справку о перенесенном коронавирусе (не более 6 месяцев назад).

В мэрии Кургана уточняют, что за соблюдением коронавирусных ограничений будут следить сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии, УМВД, а также мобильные отряды, которые проводят проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации работы индивидуальными предпринимателями и организациями.

Напомним, с 18 октября в Зауралье также вводится режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет.

Курган, Дарья Котова

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