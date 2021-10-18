В Кургане почти на сутки отключат холодную воду

В Кургане семь улиц с 19 по 20 октября останутся без водоснабжения. Об очередном масштабном отключении предупредили в ресурсоснабжающей компании «Водный Союз».

Как уточнили 18 октября в «Водном Союзе», на ул. К.Мяготина, 185 завтра начнутся работы по врезке водопровода. Водоснабжение будет прекращено 09:00 часов 19 октября до 06:00 часов 20 октября.

В зону отключения попадают некоторые дома на семи улицах: Пролетарская, Станционная, К. Мяготина, Савельева, Ипподромная, 1-ая Заводская и Савельевский переезд. На ул. К.Мяготина без воды останется и баня №10.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.10.21

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