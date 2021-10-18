В Зауралье 34-летний педофил трижды изнасиловал школьницу

В Курганской области вынесен приговор 34-летнему жителю Сафакулевского района, который трижды изнасиловал ребенка. Девочке на тот момент было 14 лет.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, педофила судили по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд его вину признал: в колонии строго режима житель Зауралья проведет 11 лет и 6 месяцев.

«Установлено, что весной текущего года мужчина трижды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней местной жительницы», – напомнили 18 октября в СУ СКР по Курганской области. Ребенку на помощь пришла школьная учительница, которая обратила внимание на странное поведение девочки и ее эмоциональное состояние.

После того, как стало известно о случившемся, мужчину задержали. До суда он находился в СИЗО.

Курган, Сафакулевский район, Дарья Котова

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