Более 180 случаев: в Курганской области зафиксирован новый максимум по коронавирусу

В Курганской области к 19 октября выявлено 182 новых случая коронавируса (179 по состоянию за вчерашний день). С начала пандемии – это максимум по числу подтвержденных новых диагнозов в сутки.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки инфицировались 72 человека. Остальные случаи Covid-19 выявлены в Белозерском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Половинском, Целинном, Частоозерском, Шадринском районах, Лебяжьевском муниципальном округе и городе Шадринске.

С 13 октября в регионе введена обязательная вакцинация для работников сферы обслуживания. Решение было объявлено за неделю, но очередей в пунктах вакцинации в тот период не наблюдалось. С 18 октября, когда у жителей региона начали требовать QR-код при посещении общественных мест, точек общепита, объектов сферы культуры и спорта, у прививочных кабинетов не протолкнуться. Сейчас в Кургане вакцину от новой коронавирусной инфекции можно получить не только в медучреждених, но и в дополнительных пунктах. Их пять: ТЦ «Звёздный», ТЦ «ГиперСити», в ТЦ «Воробьёвы горы», в МФЦ Кургана (ул. Куйбышева 144, ст. 41) и в Доме быта. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.10.21

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