Бабье лето закончилось: на Курганскую область надвигаются снег и шквалистый ветер

В Курганской области с 21 октября начнет меняться погода. В управлении МЧС по Курганской области предупредили о неблагоприятных условиях: мокрый снег, гололед, сильный ветер.

По данным Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Курганской области, с 21 октября в регионе ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем температура прогнозируется +3…+8 градусов. И в четверг в Зауралье будет ветрено: порывы ветра до 13-15 метров в секунду.

К 22 октября похолодает уже до -1…-6 градусов ночью.

«Осадки в виде дождя и мокрого снега и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололёда и снежного наката, а порывы ветра до 15 м/с способны привести к обрушению неустойчивых конструкций», – предупреждают в управлении МЧС.

Курган, Дарья Котова

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