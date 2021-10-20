Безостановочный рост: в Зауралье Covid-19 за сутки заразились 185 человек

В Курганской области 20 октября лабораторно подтвердилось 185 диагнозов Covid -19. Рост заболеваемости продолжается.

По данным регионального штаба, в областной столице коронавирусом за сутки заразились 62 человека. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Макушинском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Общее число инфицированных в Зауралье с начала пандемии увеличилось до 36 тыс. 759 случаев.

Курган, Дарья Котова

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