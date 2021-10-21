Курганских школьников экстренно отправляют на каникулы

Осенние каникулы в школах Курганской области объявлены с 22 октября. Такое решение 20 октября было принято региональным штабом по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19.

Ранее по рекомендации областного департамента образования в школах Зауралья даты каникул уже были скорректированы: с 25 октября по 6 ноября. Теперь дети не будут ходить в школу уже с завтрашнего дня: с 22 октября до 7 ноября включительно.

«Считаю, что в период роста заболеваемости это правильное решение. Главное сейчас – разорвать цепочку передачи инфекции и гриппа в образовательных организациях среди школьников и педагогов», – прокомментировал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Расписание занятий скорректировано и для студентов сузов Кургана и Шадринска. С 25 октября по 7 ноября их переводят на дистант. Только практические занятия и производственная практика по-прежнему будут проходить в очном режиме.

Курган, Дарья Котова

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