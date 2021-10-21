Жителей Зауралья начали пугать подозрительными сообщениям. Заявление МВД

В управлении МВД по Курганской области в четверг, 21 октября, попросили жителей не реагировать на распространение фейка в мессенджерах. В полиции уточнили, что активно распространяется информация о мошенничествах, совершаемых с помощью сотовой связи.

Звонившие просят нажать на смартфоне кнопку «1», если сделана прививка от коронавируса. После чего телефон блокируется, так пугают граждан в сообщении. «Управление МВД России по Курганской области предупреждает, что сообщение данного содержания является фейком. Призываем граждан быть бдительными и не доверять распространяемой в мессенджерах информации. Не вступать в переписку с неизвестными контактами и не переходить по ссылкам, – заявили 21 октября в силовом главке.

Распространение фейка выявил Центр управления регионом Курганской области. В паблике ЦУР во «ВКонтакте» уточняется, что данная информация была передана силовикам.

Курган, Дарья Котова

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