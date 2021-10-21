Курганский губернатор Шумков ушел в отпуск, но за регионом следит

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщила, что глава региона Вадим Шумков находится в отпуске. «Но за ситуацией в регионе следит», – добавили в областном правительстве.

В отпуске Шумков с начала недели. «Правительство ведёт свою работу бесперебойно. Жители региона получают ответы на все вопросы, в том числе через аккаунт губернатора, включая вопросы, не находящиеся в рамках полномочий главы региона или полномочий правительства. Вопросов поступает очень много», – сообщается в официальном тг-канале регионального правительства.

Жителей области, которые оставляют массу комментариев в личных аккаунтах губернатора, курганские власти просят сообщать корректную информацию. «В аккаунт главы региона поступают в том числе и обращения, не соответствующие действительности либо сообщения откровенно провокационного характера. В последнее время это касается сообщений в сфере здравоохранения. В жалобах люди указывают недостоверные телефоны, контакты или ФИО лечащих врачей. Это недопустимо в период, когда помощь требуется тем, кто действительно тяжело болен и нуждается в помощи», – резюмировали в тг-канале «Курганская область официально».

Курган, Дарья Котова

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