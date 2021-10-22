В Курганской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Список новых ограничений

Оперативный штаб Курганской области озвучил пакет новых ограничительных мер в регионе. Людям в возрасте от 60+ ограничили выход на улицу, детям запретили появляться в общественных местах, в торговых центрах меняются правила предъявления QR-кода.

По решению оперативного штаба с 25 октября режим обязательной изоляции вводится для людей в возрасте от 60 лет. С 18 октября, напомним, по домам отправили пенсионеров в возрасте от 65 лет. Коронавирусные ограничения не распространяются на привитых граждан и тех, кто переболел инфекцией в течение последних 6 месяцев

Все остальные могут выходить из дома только по необходимости, включая получение медпомощи.

С 22 октября по домам должны разойтись и дети до 18 лет. Им запрещено посещать развлекательные площадки (кинотеатры, боулинг итд.), которые, в том числе, расположены и в торговых центрах. Школьники, напомним, раньше срока были отпущены на каникулы, которые продлятся с 22 октября до 7 ноября включительно. Детские сады работают в обычном режиме до 30 октября.

Непосредственно в торговые центры теперь можно зайти спокойно, не предъявляя QR-код или справку. Но документ потребуется при посещении непосредственно на входе в развлекательный объект, который находится на территории ТРЦ. «То есть, если кинотеатр или фудкорт находится на территории ТРЦ, то посетитель может войти в торговый центр беспрепятственно, но на входе в кинотеатр или фудкорт ему нужно будет предъявить справку или QR-код», – уточнили в оперштабе региона.

Ежедневно в Курганской области подтверждается более 185 диагнозов Covid-19. Число инфицированных ежедневно растет с начала октября. На фоне стремительного роста числа заболевших растет и смертность.

Курган, Дарья Котова

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