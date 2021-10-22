В Заурлье ждут ураганный ветер, а у соседей – «армагеддон»

В управлении МЧС по Курганской области сообщают, что в соседней Республике Казахстан объявлено штормовое предупреждение: ожидаются метель и юго-западный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду. В Зауралье тоже будет ветрено – порывы до 18 метров в секунду.

По данным курганского Центра гидрометеорологии, в ближайшие дни в регионе потеплеет. В субботу, 23 октября, ночью установится плюсовая температура, но юго-западный ветер на территории области усилится до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Днем при небольшом дожде потеплеет до +14 градусов. В Кургане завтра прогнозируется ветер до 8-13 метров в секунду и плюсовая температура.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.10.21

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