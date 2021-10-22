Курганская область обновила свой ковидный максимум

В Курганской области в пятницу, 22 октября, зафиксировано рекордное число заболевших. Коронавирус подтвердился у 190 человек. Такого количества подтвержденных диагнозов Covid-19 в сутки в регионе не было никогда, начиная с 2020 года.

Как сообщает оперативный штаб, новые случаи выявлены в 25 муниципалитетах Зауралья, то есть почти во всех территориях области. Только в Кургане за день 60 вновь заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии – 37 тысяч 136 человек.

«Новый День» сообщал, что в Курганской области по решению оперативного штаба усиливаются ограничительные меры. С 25 октября вводится режим обязательной самоизоляции для людей в возрасте от 60 лет. С сегодняшнего дня объявлены каникулы в школах. Детям до 18 лет с 22 октября также запрещено посещать развлекательные площадки (кинотеатры, боулинг итд.), которые, в том числе, расположены и в торговых центрах.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.10.21

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