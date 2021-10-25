«Ситуация сложная»: врач уникальной курганской клиники обратилась к жителям Зауралья

Курганская область несколько дней подряд обновляет свои ковидные антирекорды. По состоянию на 25 октября лабораторно подтверждено 194 диагноза COVID -19. Заместитель директора Центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Елена Воронович обратилась к жителям Зауралья с призывом сделать все возможное, чтобы сократить нагрузку на медучреждения.

По данным оперативного штаба региона, новые случаи коронавируса за сутки зафиксированы в 21-ом муниципалитете. Только в Кургане на 25 октября 65 вновь заболевших.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями. Локдаун нужен для того, чтобы остановить рост заболеваемости. Медики просят серьезно отнестись к незапланированным «каникулам» и провести эту неделю в режиме самоизоляции.

«Ситуация с коронавирусом в Курганской области, как и во всей стране, продолжает оставаться сложной. Растет количество заболевших граждан и нагрузка на медицинские учреждения. А ведь медицинская помощь нужна не только ковидным больным, но и людям с онкологическими, психоневрологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и т.д. Это заболевания, где промедление тоже может обернуться тяжелыми последствиями. Чтобы сократить нагрузку на систему здравоохранения, нужно снизить динамику заболеваемости коронавирусной инфекцией. На это и направлено введение дополнительных выходных дней – чтобы было меньше контактов, меньше массовых мероприятий. Это позволит сберечь жизни людей», – прокомментировала заместитель директора по организации медицинской помощи, региональному сотрудничеству и коммуникациям ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» Елена Воронович.

Доктор Воронович призывает жителей Курганской области в этот период оставаться дома, не планировать поездки и походы в гости. «Побудьте вместе со своими детьми, займитесь тем, чем давно хотели заняться, но не было времени. Полезны прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе», – резюмировала Воронович.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.10.21

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