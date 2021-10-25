МЧС просит жителей Курганской области приготовиться к резкому ухудшению погоды

В Курганской области с 25 на 26 октября прогнозируется резкое ухудшение погоды. На регион обрушатся и снег, и ветер.

Как сообщили 25 октября в управлении МЧС по Курганской области, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Ночью по области похолодает до -2 градусов.

Непосредственно в Кургане тоже ожидается снег и ветер до 12 метров в секунду. Дневные температуры будут плюсовыми, максимально до +6 градусов.

В оперативном ведомстве просят жителей соблюдать меры пожарной безопасности, особенно при использовании отопительных приборов. Из-за сильного ветра МЧСники просят граждан на улице обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

Курган, Дарья Котова

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