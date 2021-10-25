В мэрии Кургана решают, как будут работать детские сады в дни локдауна

В Кургане детские сады в обычном режиме будут работать до 30 октября, а график работы до 7 ноября включительно пока не определен. Об этом на совещании в мэрии областной столицы 25 октября заявила заместитель директора департамента по социальной политике Ирина Паскевич.

«В период нерабочих дней в детских дошкольных учреждениях Кургана будут работать дежурные группы. Их откроют по результатам опроса, проведенного среди родителей», – заявила Ирина Паскевич.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области изменили даты школьных каникул: дети прекратили учебу 22 октября и они вернутся в школы только 8 ноября. С 30 октября по 7 ноября включительно в Курганской объявлены выходными днями. Недельный локдаун вводится по всей России.

Курган, Дарья Котова

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