Губернатор Шумков попросил курганцев не играть с коронавирусом в «русскую рулетку»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в понедельник, 25 октября, на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте» разместил колонку, посвященную предстоящему локдауну с 30 октября по 7 ноября. Глава региона сообщил, что оперативный штаб региона скоро представит подробное разъяснение по предстоящим дням, которые в России объявлены выходными. Также Шумков признал, что ситуация в области сложная: медики и сфера здравоохранения «итак уже давно работают на пределе своих возможностей».

«В очередной раз принимаются решения о дополнительном коечном фонде, хотя, если честно, все и так уже давно работает на пределе своих возможностей и в части технической обеспеченности, и в части количества персонала. Вводятся очередные ограничения, призванные сократить количество заразившихся. У многих регионов отмечаются проблемы по обеспечению медицинским кислородом ввиду утяжеления протекания заболеваний», – написал Шумков и добавил, что «все устали». Медицинские работники – от непрекращающегося наплыва больных. Водители скорой помощи и неотложек – от постоянно растущего количества вызовов. Система госуправления – от бесконечного отвлечения и без того крайне счётных сил и средств на эти непредвиденные для неё финансово и организационно сложные проблемы. Население – от ограничительных мер.

Высказался Шумков и по поводу антипрививочников и тех, кто «переквалифицировался в вирусологов». «Сама дискуссия про право самому не прививаться и, заражаясь, убивать других, бесплодна. Надо быть честными перед собой и своими близкими – прививка если и не защищает на 100% от заболевания, то помогает перенести его легче. Это опыт, в том числе личный», – отметил губернатор.

Не первый раз курганский губернатор призывает жителей области к корректному поведению, когда речь идет о критике в адрес сферы здравоохранения в целом и в адрес медиков в частности.

«Каждый день коллеги отрабатывают десятки обращений, существенная часть которых просто не соответствует действительности. Указываются несуществующие данные, ложные контакты, умалчиваются важные вопросы собственного поведения, сбиваются с толку медицинские бригады и врачи, часами отрабатывающие несуществующие проблемы, в то время, когда они нужны реально тяжело болеющим людям. Кому-то, видимо, и на этом фоне представляется забавным ещё и подёргать «за уши» медицинскую систему, упрекая, что она, многократно пригласив на прививочный пункт и рассказав, как не заболеть, потом среагировала не вовремя или не очень нежно на тех, кто наплевал на то, и на другое. Такое бывает», – отметил Шумков.

Зауральцев во время мировой пандемии коронавируса глава региона призвал «научиться реагировать как единое зрелое общество при появлении реальной угрозы. Смертельной угрозы». «И надо выполнять требования. Непопулярные и иногда не очень удобные, но необходимые требования», – резюмировал Шумков, заодно он отметил, что в случае болезни все, кто даже отчаянно ругает медиков, вакцину и ограничительные меры, обратятся за помощью к врачам – именно тем людям, которые просят носить маски и не играть с коронавирусом в «русскую рулетку».

Курган, Дарья Котова

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