По многочисленным просьбам: в Курганской области ужесточили закон «о тишине»

Депутаты думы Курганской области во вторник, 26 октября, в первом чтении приняли новый региональный закон «о тишине». Время, когда можно шуметь, сократилось на два часа.

Документ о тишине, одобренный депутатами, называется «Об отдельных вопросах обеспечения прав граждан на тишину и покой на территории Курганской области». И если раньше шуметь было запрещено с 07 часов до 23 часов, то теперь тишину нужно соблюдать с 08 часов до 22 часов. Период тишины вводится и в дневные часы с 13 до 15 часов. В указанные периоды запрещено включать на полную громкость музыку, проводить ремонтные работы, то есть причинять неудобства соседям. В выходные и праздничные дни время тишины действует весь день.

«Законопроект разработан на основании многочисленных обращений граждан в прокуратуру Курганской области», – прокомментировали в облдуме.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 26.10.21

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