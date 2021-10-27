В Зауралье во время домашних родов погиб младенец

В Курганской области 45-летней женщине вынесен приговор из-за смерти новорожденного мальчика. Младенец погиб дома, не получив медицинской помощи.

Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла в июне 2021 года. Мать ребенка во время беременности не обращалась в женскую консультацию, не встала на учет. Родила сына дома, без привлечения медиков. «В домашних условиях самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. После родоразрешения женщина в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребенку не обратилась, и не обеспечила безопасность его жизни и здоровья. Позднее она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни», – уточнили в региональном Следкоме.

Судмедэксперты позднее определили, что новорожденный скончался от кровопотери из перерезанных сосудов пуповины.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Роженица свою вину не отрицала. Суд приговорил ее к исправительным работам сроком 6 месяцев.

Курган, Дарья Котова

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