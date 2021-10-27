Полная загрузка рейса: из Кургана в Санкт-Петербург вылетел первый рейс

В среду, 27 октября, аэропорт Кургана обслужил первый рейс из Санкт-Петербурга. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в Курган из Северной столицы прибыли 48 пассажиров, обратный рейс выполнялся при полной загрузке, на борту 50 пассажиров.

Запуск долгожданного рейса Курган – Санкт-Петербург в августе анонсировал губернатор Вадим Шумков во время прямого эфира с участием Центра управления регионом Курганской области (ЦУР Курганской области). «Мы обсуждаем рейсы на Санкт-Петербург. По этому поводу было большое количество обращений от жителей. Сразу скажу, что перевозчики называют одним из необходимых условий субсидирование. Возможно, мы до конца года, как говорят в народе, «катнём» несколько рейсов, посмотрим, как пойдёт», – объяснил Вадим Шумков 17 августа во время прямой линии, отвечая на вопрос одного из жителей Курганской области.

Позднее в документах Росавиации уточнялось, что это субсидируемый рейс и 60,01% затрат покроет сам регион. В Санкт-Петербург из Кургана можно улететь по средам. Перевозчик – авиакомпания «Руслайн» – использует на данном маршруте судно Bombardier CRJ-100/200 с 50 посадочными местами.

Курган, Дарья Котова

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