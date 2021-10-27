Курганская область скоро пройдет психологическую отметку по суточному приросту Covid-19

В Курганской области к 27 октября выявлено 199 новых случаев коронавируса. Это для региона абсолютный антирекорд с начала пандемии.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки плюс 67 вновь заболевших. Остальные случаи выявлены в Шадринске, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Макушинском, Шатровском, и Шумихинском муниципальных округах. То есть заболевшие есть в 23 муниципалитетах Зауралья из 26.

Общее число заболевших с начала пандемии – более 38 тысяч человек.

Курган, Дарья Котова

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