Курганского подростка сбил мотоциклист без прав, водитель с места ДТП скрылся

В Белозерском районе Курганской области в ДТП пострадал 17-летний подросток. Поздно вечером его сбил мотоциклист, который бросил ребенка на обочине и уехал с места аварии.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, ДТП произошло 27 октября в 23 часа в селе Светлый Дол. Подросток 2004 года рождения в темноте шел по краю проезжей части, светоотражающих элементов на его одежде не было.

Виновником ДТП стал мотоциклист 1980 года рождения. Его полиции пришлось искать после происшествия: с места ДТП мужчина сбежал. «В ходе розыскных мероприятий водитель установлен. Им оказался местный житель, который осуществлял движения на мототранспорте, не имя права управления. В результате ДТП пешеход получил травмы», – уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Курган, Белозерский район, Дарья Котова

Курган, Белозерский район. Другие новости 27.10.21

Курганская область скоро пройдет психологическую отметку по суточному приросту Covid-19. / Турция – от 160 тысяч рублей, ОАЭ – от 400: цены на отдых в нерабочие дни продолжают расти. / Полная загрузка: из Кургана в Санкт-Петербург вылетел первый рейс. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»