В Курганской области впервые зафиксировано болеет 200 заболевших коронавирусом

В Курганской области в четверг, 28 октября, суточный прирост по коронавирусу впервые с начала пандемии превысил 200 новых случаев. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 202 инфицированных.

По данным оперативного штаба региона, в Кургане коронавирусом за сутки заразились 66 человек. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Общее число подтвержденных диагнозов с сначала регистрации заболеваемости в регионе превысило 38,3 тысяч.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.10.21

7 важных рекомендаций: что можно и что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. / Курганского подростка сбил мотоциклист без прав, водитель с места ДТП скрылся. / Курганская область скоро пройдет психологическую отметку по суточному приросту Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»