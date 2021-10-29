Все по домам: жителям Курганской области оперштаб озвучил правила поведения до 7 ноября

В Курганской области с 30 октября по 7 ноября вводится ряд новых запретов. Для того, чтобы прервать цепочку заболеваемости коронавирусом, в регионе практически всем рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

По решению оперштаба, обязательной самоизоляция в дни локдауна стала для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных, либо переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Из дома можно выходить только по необходимости. Ранее, напомним, на самоизоляцию было рекомендовано уйти людям в возрасте от 60 лет.

Работодателям рекомендовано отправить не вакцинированных сотрудников и тех, кто не переболел новой инфекцией, на удаленку.

Оперштаб Курганской области не пошел по пути некоторых российских городов, где до 7 ноября свою работу вынуждены прекратить непродовольственные магазины, рестораны, салоны красоты и организации по оказанию бытовых услуг. В Курганской области сфера обслуживания работать будет, но при условии, что граждане смогут предъявить QR-код о вакцинации, либо сертификат переболевшего. Также принимается свежий тест ПЦР, он действителен 72 часа. Работу прекращают только фудкорты в торгово-развлекательных центрах.

Остальные точки общепита, продолжая работу, будут обязаны ужесточить меры предосторожности. Под запретом развлекательные мероприятия, дискотеки, танцплощадки. Банкеты, поминальные обеды проводить можно, но число гостей ограничено – не более 10 человек.

По решению оперштаба Зауралья, до 7 ноября в регионе на полную паузу встают лишь сферы культура и спорт. «С 30 октября по 7 ноября приостанавливается проведение спектаклей и концертов, приём посетителей в учреждениях культуры», – сообщает оперштаб. Временно не будут проводиться и любые спортивные мероприятия – ни на улице, ни в помещении.

Как сообщал «Новый День», 28 октября в Зауралье была пройдена психологическая отметка: впервые с начала панемии в регионе за стуки было выявлено более 200 вновь инфицированных.

Курган, Дарья Котова

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