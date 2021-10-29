Курганцам в локдаун разрешили жениться, но все должно быть очень скромно

В Курганской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно в ЗАГСах будут действовать ограничительные меры. Такое решение принял оперативный штаб региона.

«Зарегистрировать брак можно только по предварительной записи и только в присутствии лиц, вступающих в брак, их близких родственников, а также фотографов и операторов при общем числе участников не более 10 человек и не более 1 человека на 4 кв. м.», – постановил оперативный штаб Курганской области.

Как сообщал «Новый День», в дни, объявленные в России нерабочими из-за пандемии коронавируса, в Зауралье меняется и формат работы общепита. Банкеты в ресторанах проводить можно, но с число гостей ограничено – не более 10 человек. Также при посещении кафе и ресторанов посетители должне предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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