В Курганской области во время пожара опять погибли двое детей

В городе Шумиха из-за пожара в частном жилом доме погибли два ребенка 2014 и 2016 годов рождения. Как сообщает управлением МЧС по Курганской области, дом на ул.Медовая загорелся ночью 1 ноября. В региональном Следкоме уточнили, что с места трагедии детей и молодого мужчину 1990 года рождения увезли в Шумихинскую центральную больницу. Детей спасти не удалось.

«Спустя непродолжительное время несмотря на оказанную медицинскую помощь пострадавшие дети скончались», – заявили в СУ СКР по Курганской области. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователями СК России по Курганской области проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия, а также проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», – прокомментировали в Седкоме.

Пожар на ул. Медовая начался в понедельник в 01:03 часов. К тушению пожара были привлечены 13 человек.

Как сообщал «Новый День», 10 октября в Кургане сгорел одноэтажный двухквартирный дом. Тогда погибли шесть человек: два ребенка 2013 и 2008 годов рождения, три женщины 1958, 1979 1980 годов рождения, а также мужчина 1982 года рождения.

Курган, Шумиха, Дарья Котова

Курган, Шумиха. Другие новости 29.10.21

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