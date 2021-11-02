В Зауралье водитель неустановленного автомобиля сбил трех подростков

В Курганской области в ДТП пострадали три несовершеннолетние девушки. В темное время суток в городе Щучье их сбил водитель и скрылся с места аварии.

Как сообщили в управлении ГИБДД Курганской области, 1 ноября вечером девушки шли по краю проезжей части. «Световозвращающих элементов на одежде пешеходов не имелось. Водитель, не заметив подростков, сбил их, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия три девушки 15-16 лет получили телесные повреждения. Одна из них с травмами госпитализирована в медицинское учреждение», – уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Автоинспекторы после аварии выступили с заявлением и напомнили о соблюдении мер безопасности в темное время суток. По статистике, каждое четвертое ДТП с участием пешеходов происходит в сумеречное время суток. «В таких ДТП погибли восемь человек и еще 23 пеших участника движения получили телесные повреждения различной степени тяжести», – резюмировали в ГИБДД.

Курган, Щучье, Дарья Котова

Курган, Щучье. Другие новости 01.11.21

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