«Отправил исправлять недостатки»: Шумкову не понравилось благоустройство набережной в Кургане

Губернатор Вадим Шумков провел в Кургане выездное совещание по благоустройству набережной на бульваре Солнечном. После рабочей поездки глава региона в своем аккаунте в Инстаграм написал, что качество работ ему не понравилось.

«Качество работ не понравилось. Отправил городских товарищей отрабатывать с подрядчиком исправления недостатков, а также дорабатывать со второй стороной, взявшей на себя обязательства благоустройства и установки малых форм», – так оценил проводимые на набережной работы курганский губернатор.

Набережная на бульваре Солнечном благоустраивается по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (от ул. Галкинской до прогулочной зоны у набережной вдоль реки Тобол Западного района). Протяженность благоустраиваемой зоны – полтора километра. Компания, которую покритиковал Шумков за установку «малых форм», застройщик ЖК «Солнце парк».

В региональном правительстве уточнили, что за счёт застройщика на набережной пока установили только арт-объект «Солнце в каждом», качели, шахматные столики и скамейки. В планах – установка детской площадки и других МАФов. «Этот вопрос совместно с компанией предстоит доработать администрации города», – резюмировали в пресс-службе курганского правительства.

Курган, Дарья Котова

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