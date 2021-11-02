Курганская область продолжает обновлять коронавирусные антирекорды

В Курганской области по состоянию на 2 ноября выявлено 214 новых случаев коронавируса. Количество лабораторно подтвержденных диагнозов увеличивается каждый день.

По данным оперативного штаба, 2 ноября в Кургане коронавирусной инфекцией заразился 71 человек. Остальные случаи выявлены в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Целинном, Шатровском, Шадринском, Щучанском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Шатровском, Макушинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Сейчас, когда в Зауралье введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг, в прививочные кабинеты ежедневно приходит около 3 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привиты почти 345 тыс. человек. Завершили вакцинацию 239,7 тыс. зауральцев. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 53,7 %.

Курган, Дарья Котова

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