В Курганскую область прилетел заместитель главы Минздрава РФ Михаила Мурашко

В Курган в среду, 3 ноября, с рабочим визитом прибыл кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Чиновник из Минздрава вместе с курганским губернатором Вадимом Шумковым проведет встречу с медиками.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Олег Салагай сегодня проводит совещание с губернатором. Также представитель Минздрава РФ планирует посетить ряд лечебных учреждений региона и провести совещание с руководителями инфекционных госпиталей, главными специалистами департамента здравоохранения по акушерству и гинекологии, терапии, пульмонологии и эпидемиологии.

В Курганской области с октября ежедневно фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. 2 ноября в регионе было выявлено 214 новых случаев Covid-19. Это рекордная цифра с момента объявления пандемии.

Можно предположить, что во время встречи заместителя министра с главой региона речь пойдет и о масштабной программе по ремонту учреждений здравоохранения Зауралья. В текущем году в программу ремонта были включены десятки больниц и поликлиник. Объявлено о строительстве новой поликлиники в Заозерном. В 2023 году на территории Курганской областной клинической больницы, где сейчас идет ремонт, планируют приступить к строительству нового лечебно-диагностического центра.

Ранее сообщалось, что курганские власти подали заявку на финансирование ремонта учреждений здравоохранения первичного звена по новой федеральной программе. До 2025 года регион на эти цели рассчитывает получить более 3,6 миллиардов рублей.

Курган, Дарья Котова

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