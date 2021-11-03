В Зауралье силовикам пришлось задерживать пьяного водителя с погоней и стрельбой

В Курганской области полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать пьяного водителя. Погоня велась за мужчиной 1972 года рождения, который сначала избил женщину, а потом пытался скрыться на автомобиле «Лада Веста».

Хронологию событий уточнили 3 ноября в управлении МВД по Курганской области. Поступил сигнал, что в деревне Родькино возле гостиницы пьяный гражданин избил женщину. На место выехали полицейские. На парковке они обнаружили автомобиль, в котором находился нетрезвый дебошир. Предъявлять документы водитель «Лады» отказался.

«Когда полицейские отошли в сторону, чтобы вызвать подмогу, гражданин завёл автомобиль и поехал по дороге, увеличивая скорость. Сотрудники полиции начали преследование водителя, который отказывался выполнить их неоднократные требования об остановке. Во время движения мужчина создавал угрозу жизни и здоровью граждан, выезжал на встречную полосу, игнорируя другие транспортные средства», – прокомментировали в УМВД по Курганской области.

Полицейские приняли решение применить оружие. После предупредительного выстрела в воздух сотрудник дорожно-патрульной службы открыл огонь по колесам машины.

Во время задержания выяснилось, что мужчина – житель села Белозерское. Гонщика доставили в полицию.

Курган, Варгаши, Дарья Котова

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