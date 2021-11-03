В Кургане возбуждено первое уголовное дело из-за оформления липовых QR-кодов

В Кургане задержаны работница городской поликлиники № 2 и двое ее подельников, которые за деньги оформляли желающим липовые сертификаты прививки от коронавируса. Об этом 3 ноября заявили в УМВД по Курганской области.

В поликлинике №2 во вторник, 2 ноября, работали силовики. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).

«Задержаны работник поликлиники, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах, и двое посредников, подыскивавших желающих за денежное вознаграждение приобрести QR-код без фактической вакцинации», – заявили в силовом региональном главке.

Следствие продолжается. «Продолжается проведение оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех фактов противоправной деятельности фигурантов», – заверили в УМВД по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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