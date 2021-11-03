В курганском правительстве прокомментировали слова Шумкова о продлении нерабочих дней

Прогнозы о том, что в Курганской области нерабочие дни после 7 ноября будут продлены, преждевременны. Об этом в среду, 3 ноября, заявили в пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова.

Информацию о продлении нерабочих дней в Зауралье распространили некоторые СМИ, ссылаясь на выступление губернатора Шумкова в эфире одного из телеканалов. В официальном телеграм-канале регионального правительства была приведена корректная цитата губернатора: «Мы постарались изначально устанавливать небольшие ограничения, чтобы потом, если даже будем продлевать, они никого не травмировали – ни экономику, ни другие сферы нашей жизни. Возможно, продлим ещё на неделю определенные ограничения». Соответственно, речь шла о том, что по решению регионального штаба могут быть продлены некоторые коронавирусные ограничения, а не сами «ковидные каникулы». В регправительстве пообещали, что оперштаб выступит по данному вопросу в ближайшие дни.

Некоторые виды ограничений уже озвучены. Как сообщал «Новый День», сегодня региональный департамент образования со ссылкой на решение регионального штаба объявил о том, что с 7 по 14 ноября школьники и студенты отправляются на дистант.

Курган, Дарья Котова

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