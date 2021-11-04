Заместитель главы Минздрава РФ пообещал Курганской области помощь

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай по итогам совещания в Кургане признал, что в регионе «многое меняется» и пообещал, что Минздрав РФ продолжит оказывать Зауралью поддержку. Об этом он заявил во время встречи с курганским губернатором Вадимом Шумковым.

Как сообщал «Новый День», заместитель министра здравоохранения Олег Салагай 3 ноября прибыл в Курган с рабочим визитом. За день он успел посетить несколько курганских больниц, включая вторую городскую больницу и больницу скорой медицинской помощи. После поездок по медучреждениям Олег Салагай отметил, что у него «сформировалось детальное представление о том, каким образом сегодня в Кургане необходимо совершенствовать оказание медицинской помощи».

«В целом задачи ясны, по этому направлению делается очень многое в регионе, и мы, со своей стороны, как министерство здравоохранения, в эту работу активно включаемся и сточки зрения методологической помощи, и с точки зрения конкретного содействия и по оборудованию и по решению вопросов, связанных с кадрами», – прокомментировал итоги встречи с главой региона и своего визита в Курганскую область в целом Олег Салагай.

Он также подчеркнул, что в регионе за последнее время была проделана большая работа, в том числе, по нацпроекту «Здравоохранение» .

Вадим Шумков не только поблагодарил федерального замминистра за внимание к региону, но и проинформировал его о том, что в Курганской области к федеральным мерам поддержки медицинских работников добавлены региональные выплаты и льготы – субсидии на приобретение жилья, допвыплаты врачам, которые приезжают из других регионов.

Продолжается ремонт и модернизация медучреждений, закупается высокотехнологичное медицинское оборудование. Впервые за последние 30 лет одномоментно строятся два крупных медицинских объекта – хирургический корпус онкодиспансера и детская поликлиника, в планах на 2023 год – строительство клинико-диагностического центра на территории областной клинической больницы.

«Это масштабный ремонт огромного количества учреждений. Это поставка с помощью минздрава и при его поддержке огромного количества оборудования и медицинской техники. Конечно, пока есть проблема, которой занимаемся вместе с коллегами. Это комплектация профессиональными медицинскими кадрами наших учреждений», – отметил Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 03.11.21

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