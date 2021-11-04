В Зауралье пьяный мужчина до смерти забил 95-летнюю маму

В Курганской области следователи готовы передать в суд дело 59-летнего жителя Шумихи, который обвиняется в зверском избиении старенькой мамы. Как сообщили 4 ноября в СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в августе 2021 года.

«Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил свою престарелую мать. Мужчина неоднократно нанес потерпевшей удары в область жизненно важных органов», – напомнили фабулу дела в региональном Следкоме. Пожилая женщина была госпитализирована, но от полученных травм скончалась в больнице.

Мужчине было предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 59-летний сын во время следствия вину не отрицал, даже раскаялся. До суда житель Шумихи будет находиться в СИЗО.

Курган, Шумиха, Дарья Котова

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