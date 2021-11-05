«Тусовки сейчас не к месту»: губернатор Шумков попросили курганцев провести выходные дома

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм попросил жителей области провести длинные выходные дома и не рисковать здоровьем.

«Друзья, впереди длинные выходные. Проведите их с пользой для себя, своего здоровья, своих близких. Выберите семью, природу, книгу. Уделите время спорту и домашним делам. Займитесь тем, что откладывали на потом, до чего не доходили руки ввиду постоянной занятости. Ни алкоголь, ни развесёлые тусовки в тесном многочисленном кругу с риском заболеть, поверьте мне, сейчас точно не ко времени, не к месту», – написал Шумков и попросил жителей области поберечь себя и своих близких.

В Курганской области с октября ежедневно фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. К 5 ноября выявлено 216 новых случаев Covid-19. По выздоровлению выписаны 95 человек.

Курган, Дарья Котова

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