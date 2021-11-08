В Кургане продолжают ломать «теплые» колонки, от которых воду получают десятки домов

В Кургане вандалы продолжают ломать новые водоразборные колонки с функцией подогрева. Их устанавливают в микрорайонах, где зимой перемерзают обычные колонки и сотни семей остаются без воды. Как сообщили 8 ноября в компании «Водный Союз», за минувшие выходные были сломаны сразу три установки.

В ресурсоснабжающей компании «Водный Союз» уточнили, что вандалы вывели из строя колонки в микрорайонах Рябково, Кулацкий и на ул. Анфиногенова. Неизвестные вместе с проводами вырвали кнопки на стволах колонок.

«К сожалению, мы вновь столкнулись с проблемой вандализма, так как в ходе обычной эксплуатации сломать кнопку просто невозможно. Надо приложить немалые усилия для того, чтобы вывести новое оборудование из строя. Поскольку нами в последнее время наблюдается нехорошая тенденция по порче городского имущества, руководством компании принято решение обратиться в органы правопорядка с соответствующим заявлением», – прокомментировал главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

«Новый День» сообщал, что в Кургане установят 50 «теплых» колонок». Они появятся в местах, где зимой традиционно фиксируются перебои с водой. К примеру, в феврале 2020 года несколько суток не было воды у жителей микрорайона Малое Чаусово – там во время морозов перемерзли водозаборные колонки. Без воды остались дома, не подключенные к центральному водоснабжению.

«Теплые» колонки начали устанавливать в октябре и буквально через несколько дней вандалы разбили первую колонку. Затем фиксировалось еще несколько подобных случаев.

По данным «Водного Союза», из 50 колонок с функцией подогрева установлены уже 23. «АО «Водный Союз» взяло на себя весь перечень работ по изготовлению «теплых» колонок, их монтажу, проведению пусконаладочных работ и восстановлению благоустройства после замены старого водоразборного устройства на новое», – резюмировали в компании.

Курган, Дарья Котова

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