На федеральной трассе Курган-Шадринск-Екатеринбург ограничат движение

На участке трассы Курган-Шадринск-Екатеринбург с 11 ноября ограничат движение грузовых фур. Об этом 8 ноября сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ограничения вводятся из-за моста через реку Сысойка.

В ведомстве, которое отвечает за федеральные трассы, заявили, что ограничения будут введены на км 234+490 федеральной автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Ограничение связано с «результатами диагностического обследования моста через реку Сысойка».

В управлении уточнили, какие большегрузы не смогут пересекать переправу с 11 ноября. Будут действовать ограничение массы транспортных средств в потоке до 20 тонн (установка соответствующих дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы») и ограничение нагрузки на ось транспортных средств в потоке до 8 тонн (установка соответствующих дорожных знаков 3.12 «Ограничение нагрузки на ось»).

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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