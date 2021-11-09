В Кургане мужчина попал под колеса грузовика: шансов выжить не было

В Кургане в микрорайоне Глинки в водитель грузовика МАЗ с прицепом не заметил пешехода и сбил его. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В ГИБДД по Курганской области уточнили, что смертельная авария произошла вечером 8 ноября. Грузовиком управлял 29-летний водитель и он нарушил правила движения. «Водитель, совершая обгон на запрещенном для обгона участке дороги, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на 53-летнего пешехода, двигавшегося по левой стороне проезжей части в попутном направлении», – уточнили автоинспекторы.

Световозвращающих элементов на одежде пешехода не имелось. Прибывшим на место ДТП врачам пришлось только констатировать смерть пешехода.

Курган, Дарья Котова

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