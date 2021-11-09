В Курганской области стабилизировался суточный прирост по диагнозам Covid-19

В Курганской области суточный прирост по коронавирусу пошел на спад. По состоянию на 9 ноября лабораторно подтверждено 217 новых случаев. Днем ранее было 218 заболевших.

В оперативном штабе региона уточнили, что больше всего заболевших традиционно в Кургане: за сутки в областной столице инфицировались 73 человека. Остальные случаи выявлены в Шадринске, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Мокроусовском, Петуховском, Сафакулевском, Шадринском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Шатровском, Шумихинском муниципальных округах.

Общее число инфицированных с начала пандемии – 40,8 тыс. человек.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры. До 14 ноября в школах сохранится дистант. Пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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