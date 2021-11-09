«Полузгиванием семечек жизнь не изменить: Шумков рассказал о благоустройстве Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 9 ноября, написал очередную колонку для социальных сетей. Глава региона перечислил основные для Кургана текущие стройки, поделился планами на 2022 год и обратился к курганцам с просьбой. Обращение курганского губернатора к жителям региона опубликовано на его страницк во «ВКонтакте». Публикуем его без купюр.

«Сегодня в Рябково. Как пример комплектных преобразований. Завершён ремонт улицы Карбышева. Сейчас вдоль неё идёт строительство тротуара. Отремонтировано в этом сезоне вдоль самой улицы 14 дворов. С учётом ремонтов 2019/20 годов приведены в порядок практически все дворы первой линии. Построили дорогу по ул. Московской до школы №17. Саму школу благоустроили в прошлом году. Сделали часть улицы Перова до госпиталя ветеранов войн. В самом госпитале начнём ремонтные работы по отдельным объектам, приобретено новое оборудование.

Продолжается строительство нового хирургического комплекса за зданием онкодиспансера. Само здание отремонтировали в начале года и сделали рядом благоустройство. Также на сотни миллионов рублей купили дорогостоящее высокотехнологичное оборудование.

Завершаем ремонт и благоустройство инфекционной больницы. Также завершается внешний ремонт и благоустройство 2-й городской больницы. Затем ремонтные работы продолжатся внутри. Туда тоже приобретено и поставлено большое количество нового медицинского оборудования. Поликлиника рядом была отремонтирована 1,5 года назад, но, к сожалению, пока, как и сама больница, занята под ковидный госпиталь.

Это все за очень короткий период. Буквально за год с небольшим. После десятилетий разрухи и развала. Сейчас определяем перечень работ на следующий год.

Нам очень нужна ваша помощь в таких проектах. Чтобы на фоне ремонта дорог и дворов вы приводили в порядок и свои жилые и коммерческие объекты. Принимали участие в работах, делая их качественно, и в последующем поддержании порядка. Ставили хотя бы лавочки в ваших свежеотремонтированных дворах. Берегли создаваемые улучшения и не давали загаживать их. Поверьте, друзья, «полузгиванием семечек да выдачей ценных указаний» жизнь не изменить. Меняют ее постоянный кропотливый труд и неравнодушное отношение. Каждого. На своём месте. Спасибо всем кто понимает и поддерживает».

В 2021 году в Кургане в план благоустройства были включены 105 дворов и междворовых проездов. Ежегодно увеличивается объем дорожных работ. Как заявил в 2019 году Шумков, получив должность губернатора Курганской области, на то, чтобы привести в порядок областную столицу, потребуется несколько лет.

«Дайте нам 2-3 года для наведения в Кургане порядка. И ещё 2-3 года, чтобы Курган стал городом, в котором хочется жить, в который хочется приезжать, чтобы в нём остаться». Мы так и сделаем. Дороги, дворы, набережные, скверы, парки, спортивные, медицинские, социальные объекты, стройка, ремонты рабочие места, экономика, повышение уровня жизни – это цель, к которой мы идём», – ранее комментировал Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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