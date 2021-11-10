Курганский губернатор попросил дорожников лучше следить за федеральными трассами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков среду, 10 ноября, встретился с руководителем Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. Глава региона попросил топ-менеджера лучше следить за ремонтом федеральных трасс, а также за их обслуживанием.

О том, как прошла встреча, Шумков написал в своем аккаунте в Инстаграм. «Попросил коллег от Уральского управления Росавтодора тщательно смотреть за качеством ремонта дорог в нашем регионе. Очень много нареканий жителей и водителей вызвало качество ремонта участка трассы «Иртыш», фактически выполняющей функции объездной дороги вокруг Кургана. Есть серьёзная проблема и с качеством содержания самой трассы «Иртыш» – обочина часто обильно замусорена», – написал губернатор. Также он отметил, что водители Зауралья часто критикуют, как ремонтируется трасса на Тюмень.

Речь шла о федерральных дорогах, которые частично проходят по территории Курганской области. «Мы понимаем, что случаются проблемы с подрядчиками, с исполнением контракта. Но! Проблема именно с этим участком федеральной трассы длится уже очень давно. На неё нужно обратить особое внимание и управления Росавтодора, и профильного министерства. Само министерство об этом мы также попросим», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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