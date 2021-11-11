Жителей Курганской области попросили воздержаться от поездок и прогулок из-за погоды

В Курганской области 11 ноября ожидаются шквалистый ветер, температурные «качели» и мокрый снег. Оперативные службы, ГИБДД и мэрия Кургана обратились к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность.

В Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что ветер 11 ноября усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -8...-13 градусов ночью, до -1 градуса днем. «Местами ожидается установление временного снежного покрова. На дорогах местами гололедица», – предупредили в управлении МЧС по Курганской области.

Зауральцам напомнили, что при таких погодных условиях лучше воздержаться от поездок. Особенно это касается автовладельцев, которые еще не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

«Об осторожности нельзя забывать и пешеходам. При неблагоприятных погодных условиях они подвержены дополнительному риску на дорогах. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части и призывает к использованию светоотражающих элементов в темное время суток», – обратились к населению в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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