В Зауралье пенсионерка велосипедом столкнула в кювет машину

В Курганской области три человека пострадали в ДТП с участием велосипедистки. Как сообщили в ГИБДД региона, авария произошла в Юргамыше, велоспипедисткой оказалась пенсионерка.

По данным автоинспекторов, 10 ноября вечером 63-летняя женщина на велосипеде «Урал» выехала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество автомобилю ВАЗ. За рулем автомобиля находился 18-летний водитель. «В результате произошедшего столкновения по касательной, автомобиль допустил съезд в кювет. В результате происшествия пенсионерке оказана разовая медицинская помощь. Водитель автомобиля и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения», – уточнили в ГИБДД по Курганской области.

Заметить на дороге велосипедистку было сложно: световозвращающими элементами свое присутствие на дороге она не обозначила.

Курган, Юргамыш, Дарья Котова

Курган, Юргамыш. Другие новости 11.11.21

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