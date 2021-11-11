В Курганской области заболеваемость Covid-19 начала снижаться

В Курганской области по состоянию на 11 ноября лабораторно подтверждено 216 новых случаев коронавируса. Заболеваемость медленно, но снижается с начала недели.

В Кургане за сутки плюс 75 вновь заболевших. По данным оперативного штаба региона, остальные случаи инфицирования выявлены в 21 муниципалитете: в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

По данным регионального департамента здравоохранения, в ковидных госпиталях сейчас находятся более 2 тыс человек. Из них половина нуждается в кислородной поддержке. К аппаратам ИВЛ подключены более 100 пациентов.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 41 тыс. 303 случая Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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