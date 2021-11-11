В школах Курганской области продлили дистант, студенты тоже продолжат учиться дома

Дистанционное обучение в школах, вузах и сузах Курганской области продлено до 21 ноября. Такое решение в четверг, 11 ноября, принял оперативный штаб региона по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции.

О новом решении оперштаба сообщается на официальной странице регионального департамента образования в социальной сети во «ВКонтакте». Ранее, напомним, оперштаб принимал решение перевести учеников и студентов на дистант с 7 по 14 ноября включительно. Теперь занятия в онлайн-формате продлеваются с 15 по 21 ноября.

Студентам и школьникам разрешили участвовать в спортивных мероприятиях на свежем воздухе, но одномоментно на спортплощадке могут находиться не более 15 человек. «В период дистанционного обучения у детей и подростков появляется много свободного времени. Чтобы досуг ребят проходил под контролем и с пользой, оперштабом было принято решение разрешить спортивные мероприятия и другие активности на свежем воздухе. При установлении минусовых температур воздуха для юных фигуристов и хоккеистов на кортах будут залиты катки», – прокомментировал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Курган, Дарья Котова

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