Covid-19: ограничительные меры в Курганской области решено продлить

В Курганской области до 21 ноября включительно будут действовать ранее введенные меры безопасности. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

«Продолжают действовать введенные ранее оперативным штабом «фильтры безопасности» и ограничения, касающиеся соблюдения режима самоизоляции гражданами 60+, работы и посещения торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений сферы торговли, услуг и общепита, учреждений культуры, и другие», – сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответственно, при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом. Также право на вход дает свежий ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов назад.

«Новый День» сообщал, что для школьников и студентов до 21 ноября включительно сохраняется дистанционное обучение. По решение оперштаба, несовершеннолетним до этой даты по-прежнему запрещено без сопровождения взрослых посещать организации сферы и досуга.

Курган, Дарья Котова

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