В Зауралье ревнивец хотел сжечь дом бывшей возлюбленной, но дважды ошибся

Курган (Новый День, Дарья Котова) –В Курганской области в суд передано дело 35-летнего мужчины, который дважды поджигал чужие дома. Пироман пытался отомстить бывшей жене, но каждый раз ошибался с адресом.

Как сообщили 12 ноября в управлении МВД по Курганской области, в июле 2021 года поджигатель решил спалить дом в Шатровском районе. По его мнению, в тот момент в доме могла проживать его бывшая гражданская жена с новым возлюбленным. «Обвиняемый зажигалкой поджёг матрас, находившийся в сенях, в результате чего огонь распространился на всю постройку», – уточнили в полиции. В действительности указанный дом пустовал, а женщина в это время находилась у своей сестры.

Через пару недель мужчина попытался спалить дом бывшей тещи. «Фигурант приехал к дому и поджёг дрова, складированные в поленницу у стены, после чего огонь перекинулся на жилище. Но сожительницы фигуранта по данному адресу также не было», – добавили в УМВД.

Оба раза ревнивый мужчина в момент совершения преступлений был пьян. Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы. На время следствия пироман был отправлен в СИЗО.

Курган. Другие новости 12.11.21

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